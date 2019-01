UFC признала болевой прием Забита Магомедшарипова в бою с Брэндоном Дэвисом лучшим сабмишном 2018 года.

Все награды года по версии UFC:

Боец года: Даниэль Кормье;

Нокаут года: Яир Родригес (в бою с «Корейским Зомби»);

Бой года: Тони Фергюсон vs Энтони Петтис;

Прорыв года: Исраэль Адесанья.

Забит победил безумным приемом. Боец даже не знает, как он называется

Your 2018 ‘Submission of the Year’



🇷🇺 @ZaBeast_MMA takes home the award! pic.twitter.com/PkvLyMaSv4