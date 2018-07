Bellator 203. Корешков нокаутировал Бакоцевича в первом раунде

Российский полусредневес Андрей Корешков одержал очередную победу в Bellator. На турнире Bellator 203 в Риме Корешков в первом раунде нокаутировал черногорца Васо Бакоцевича.

Для Корешкова эта победа стала 21-й при двух поражениях.

Former Bellator Welterweight Champion Andrey Koreshkov (21-2) breaks Montenegro’s Vaso Bakočević in half, landing the perfect spinning back kick in just over a minute! The Russian is 8-1 in his last nine; he has finished 12 of his wins by KO/TKO (10 in the first). #Bellator203 pic.twitter.com/m6h8PLf6E6