Рэперша Азелия Бэнкс показала интимные фото Макгрегора: «Как ты умудрился прислать фотки кривого члена, а потом угрожать, чтобы я молчала?»

Азелия Бэнкс опубликовала интимные фото Конора Макгрегора.

Американская музыкальная исполнительница Азилия Бэнкс показала интимные фото Конора Макгрегора , которые он ей отправлял.

«Как ты вообще умудрился прислать мне фотки своего кривого члена, а потом угрожать, чтобы я молчала об этом? Это харам.

Ты реально будешь домогаться до меня членом фермера, который растит картошку, а потом угрожать? Солнышко, ты же хочешь быть президентом Ирландии, а сам такое творишь. И используй крем от загара», – написала Азилия Бэнкс.

14 июля Макгрегору исполнилось 37 лет.

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