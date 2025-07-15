Рэперша Азелия Бэнкс показала интимные фото Макгрегора: «Как ты умудрился прислать фотки кривого члена, а потом угрожать, чтобы я молчала?»
Азелия Бэнкс опубликовала интимные фото Конора Макгрегора.
Американская музыкальная исполнительница Азилия Бэнкс показала интимные фото Конора Макгрегора, которые он ей отправлял.
«Как ты вообще умудрился прислать мне фотки своего кривого члена, а потом угрожать, чтобы я молчала об этом? Это харам.
Ты реально будешь домогаться до меня членом фермера, который растит картошку, а потом угрожать? Солнышко, ты же хочешь быть президентом Ирландии, а сам такое творишь. И используй крем от загара», – написала Азилия Бэнкс.
14 июля Макгрегору исполнилось 37 лет.
Конор – о планах: «Похоже, я снова отправлюсь в Овальный кабинет»
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Азелии Бэнкс
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