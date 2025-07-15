Джо Роган пропустит UFC 318 из-за проблем с графиком.

Впервые за три года Джо Роган не будет выступать в качестве комментатора на PPV в США.

Рогана заменит Пол Фелдер, с ним будут работать Даниэль Кормье и Джон Аник.

Роган предложил разрешить допинг бойцам UFC: «Не желаю видеть толстых тяжеловесов. Пусть валят. Хочу вернуть Оверима»