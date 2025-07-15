Джо Роган пропустит UFC 318
Джо Роган пропустит UFC 318 из-за проблем с графиком.
Впервые за три года Джо Роган не будет выступать в качестве комментатора на PPV в США.
Рогана заменит Пол Фелдер, с ним будут работать Даниэль Кормье и Джон Аник.
Роган предложил разрешить допинг бойцам UFC: «Не желаю видеть толстых тяжеловесов. Пусть валят. Хочу вернуть Оверима»
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Spinnin Backfist
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