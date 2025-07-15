Чейл Соннен: «Я не могу перестать смотреть на член Конора. Смотрю на него уже два часа»

Чейл Соннен прокомментировал интимное фото Конора Макгрегора.

Ранее американская музыкальная исполнительница Азилия Бэнкс показала интимные фото Конора Макгрегора , которые он ей отправлял.

«Я не могу перестать смотреть на член Конора. Не могу оторвать глаз. Я отправил фото моему товарищу Райану, он открыл его на компьютере, когда жена стояла сзади. Нам пришлось объясняться.

Я смотрю на этот член уже два часа», – сказал экс-боец UFC Чейл Соннен.

Конор – о планах: «Похоже, я снова отправлюсь в Овальный кабинет»