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Чейл Соннен: «Я не могу перестать смотреть на член Конора. Смотрю на него уже два часа»

Чейл Соннен прокомментировал интимное фото Конора Макгрегора.

Ранее американская музыкальная исполнительница Азилия Бэнкс показала интимные фото Конора Макгрегора, которые он ей отправлял.

«Я не могу перестать смотреть на член Конора. Не могу оторвать глаз. Я отправил фото моему товарищу Райану, он открыл его на компьютере, когда жена стояла сзади. Нам пришлось объясняться.

Я смотрю на этот член уже два часа», – сказал экс-боец UFC Чейл Соннен.

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ДаДаниэль Дюбуа
НетАлександр Усик
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Чейла Соннена
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