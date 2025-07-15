Макс Холлоуэй покинул рейтинг полулегкого веса, Мовсар Евлоев поднялся на первое место
Обновились рейтинги UFC.
Мовсар Евлоев поднялся на первую строчку рейтинга в полулегком весе после ухода из дивизиона Макса Холлоуэя.
Мовсар Евлоев
Диего Лопес
Яир Родригес
Брайан Ортега
Арнольд Аллен
Лерон Мерфи
Алджамейн Стерлинг
Джош Эмметт
Юссеф Залал
Джин Силва
Дэн Иге
Стив Гарсия
Давид Онама
Гига Чикадзе
Брайс Митчелл
Александр Волкановски – чемпион полулегкого дивизиона.
Мовсар Евлоев снялся с поединка против Аарона Пико на UFC Abu Dhabi (Red Corner MMA)
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Джона Моргана
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