Александр Усик: «Дюбуа боится меня. Я тоже боюсь, но мой страх иной»
Александр Усик считает, что Даниэль Дюбуа боится его.
«Если ли у Даниэля слабые места? Есть немного. Возможно, из-за того, что он моложе. Дюбуа боится меня. Я тоже боюсь, но мой страх иной», – сказал чемпион мира Александр Усик.
19 июля на стадионе «Уэмбли» Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Mirror
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