Александр Усик: «Дюбуа боится меня. Я тоже боюсь, но мой страх иной»

Александр Усик считает, что Даниэль Дюбуа боится его.

«Если ли у Даниэля слабые места? Есть немного. Возможно, из-за того, что он моложе. Дюбуа боится меня. Я тоже боюсь, но мой страх иной», – сказал чемпион мира Александр Усик .

19 июля на стадионе «Уэмбли» Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Портрет Усика – что делает его чемпионом?