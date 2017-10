Гассиев нокаутировал Влодарчика

В Ньюарке (США) в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии прошел бой между чемпионом по версии IBF в первом тяжелом весе Муратом Гассиевым (Россия) и экс-чемпионом Кшиштофом Влодарчиком (Польша).

Гассиев нокаутировал соперника в третьем раунде ударом по печени.

Для Гассиева это 25 победа в карьере (18 досрочно) при отсутствии поражений.

