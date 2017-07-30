Джон Джонс нокаутировал Даниэля Кормье и вернул себе титул UFC в полутяжелом весе
В Лас-Вегасе прошло бойцовское шоу UFC 214, главным событием которого стал поединок между чемпионом в полутяжелом весе Даниэлем Кормье и экс-чемпионом Джоном Джонсом.
В третьем раунде Джонс потряс Кормье ударом ногой в голову, а затем добил руками, одержав победу техническим нокаутом.
He’s done it .... AGAIN.— #UFC214 (@ufc) 30 июля 2017 г.
The LHW division is ruled yet again by @JonnyBones #UFC214 #JonBonesJones pic.twitter.com/tDVyFhmjzb
Напомним, что бойцы проводили реванш – в январе 2015 года Джонс победил Кормье единогласным решением судей.
Для Джонса это был первый бой после дисквалификации за употребление допинга.
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