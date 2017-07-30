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    Джон Джонс нокаутировал Даниэля Кормье и вернул себе титул UFC в полутяжелом весе

    Теги результаты UFC Джон Джонс Даниэль Кормье

    В Лас-Вегасе прошло бойцовское шоу UFC 214, главным событием которого стал поединок между чемпионом в полутяжелом весе Даниэлем Кормье и экс-чемпионом Джоном Джонсом.

    В третьем раунде Джонс потряс Кормье ударом ногой в голову, а затем добил руками, одержав победу техническим нокаутом.

    Напомним, что бойцы проводили реванш – в январе 2015 года Джонс победил Кормье единогласным решением судей.

    Для Джонса это был первый бой после дисквалификации за употребление допинга.

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