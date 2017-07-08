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    Дебютант UFC Джастин Гэтжи нокаутировал Майкла Джонсона

    Теги результаты UFC Майкл Джонсон Джастин Гэтжи

    В США прошел турнир The Ultimate Fighter 25 Finale, главным событием которого стал бой в легком весе между Майклом Джонсоном (17-11), последним соперником Хабиба Нурмагомедова, и непобежденным Джастином Гэтжи (17-0).

    Гэтджи нокаутировал соперника во втором раунде.

    Добавим, что Гэтжи проводил дебютный бой в UFC. Ранее в течение трех лет он выступал в организации WSOF, где был  чемпионом в легком весе.

     

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