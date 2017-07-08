Дебютант UFC Джастин Гэтжи нокаутировал Майкла Джонсона
В США прошел турнир The Ultimate Fighter 25 Finale, главным событием которого стал бой в легком весе между Майклом Джонсоном (17-11), последним соперником Хабиба Нурмагомедова, и непобежденным Джастином Гэтжи (17-0).
Гэтджи нокаутировал соперника во втором раунде.
OHHHHHHHHH @Justin_Gaethje has rocked Johnson!!! OH MY GOD WHAT IS GOING ON IN THIS FIGHT!!! #TUFFinale pic.twitter.com/I4KPDtPAcs— UFC (@ufc) 8 июля 2017 г.
Добавим, что Гэтжи проводил дебютный бой в UFC. Ранее в течение трех лет он выступал в организации WSOF, где был чемпионом в легком весе.
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