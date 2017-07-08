Дебютант UFC Джастин Гэтжи нокаутировал Майкла Джонсона

В США прошел турнир The Ultimate Fighter 25 Finale, главным событием которого стал бой в легком весе между Майклом Джонсоном (17-11), последним соперником Хабиба Нурмагомедова, и непобежденным Джастином Гэтжи (17-0).

Гэтджи нокаутировал соперника во втором раунде.

Добавим, что Гэтжи проводил дебютный бой в UFC. Ранее в течение трех лет он выступал в организации WSOF, где был чемпионом в легком весе.