Дебютант UFC Джастин Гэтжи нокаутировал Майкла Джонсона

В США прошел турнир The Ultimate Fighter 25 Finale, главным событием которого стал бой в легком весе между Майклом Джонсоном (17-11), последним соперником Хабиба Нурмагомедова, и непобежденным Джастином Гэтжи (17-0).

Гэтджи нокаутировал соперника во втором раунде.

OHHHHHHHHH @Justin_Gaethje has rocked Johnson!!! OH MY GOD WHAT IS GOING ON IN THIS FIGHT!!! #TUFFinale pic.twitter.com/I4KPDtPAcs