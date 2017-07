Мэйвезер и МакГрегор в рамках медиа-тура посетят 3 страны за 4 дня

Опубликовано расписание медиа-тура Флойда Мэйвезера и Конора МакГрегора перед боем, который состоится 26 августа в США.

За четыре дня Мэйвезер и МакГрегор побывают в четырех городах и трех странах.

Первая встреча Конора и Флойда состоится в спортивном комплексе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе, потом они переместятся в Канаду, снова вернутся в США и затем полетят в Лондон. Вход на все мероприятия – бесплатный.

Расписание медиа-тура выглядит так:

11 июля – Лос-Анджелес (Калифорния, США)

12 июля – Торонто (Канада)

13 июля – Нью-Йорк (Нью-Йорк, США)

14 июля – Лондон (Великобритания)

BREAKING: #MayMacWorldTour featuring @TheNotoriousMMA & @FloydMayweather announced – 3 countries in 4 days. THIS. WILL. BE. EPIC. pic.twitter.com/QPVVM10vTT