Мэйвезер и МакГрегор в рамках медиа-тура посетят 3 страны за 4 дня
Опубликовано расписание медиа-тура Флойда Мэйвезера и Конора МакГрегора перед боем, который состоится 26 августа в США.
За четыре дня Мэйвезер и МакГрегор побывают в четырех городах и трех странах.
Первая встреча Конора и Флойда состоится в спортивном комплексе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе, потом они переместятся в Канаду, снова вернутся в США и затем полетят в Лондон. Вход на все мероприятия – бесплатный.
Расписание медиа-тура выглядит так:
11 июля – Лос-Анджелес (Калифорния, США)
12 июля – Торонто (Канада)
13 июля – Нью-Йорк (Нью-Йорк, США)
14 июля – Лондон (Великобритания)
BREAKING: #MayMacWorldTour featuring @TheNotoriousMMA & @FloydMayweather announced – 3 countries in 4 days. THIS. WILL. BE. EPIC. pic.twitter.com/QPVVM10vTT— UFC (@ufc) 7 июля 2017 г.
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