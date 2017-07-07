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    Мэйвезер и МакГрегор в рамках медиа-тура посетят 3 страны за 4 дня

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Конор МакГрегор

    Опубликовано расписание медиа-тура Флойда Мэйвезера и Конора МакГрегора перед боем, который состоится 26 августа в США.

    За четыре дня Мэйвезер и МакГрегор побывают в четырех городах и трех странах.

    Первая встреча Конора и Флойда состоится в спортивном комплексе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе, потом они переместятся в Канаду, снова вернутся в США и затем полетят в Лондон. Вход на все мероприятия – бесплатный.

    Расписание медиа-тура выглядит так:

    11 июля – Лос-Анджелес (Калифорния, США)

    12 июля – Торонто (Канада)

    13 июля – Нью-Йорк (Нью-Йорк, США)

    14 июля – Лондон (Великобритания)

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