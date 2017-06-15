👊 Официально: Мэйвезер и МакГрегор проведут бой 26 августа в Лас-Вегасе
Американский боксер Флойд Мэйвезер-младший и боец UFC Конор МакГрегор подтвердили, что 26 августа проведут бой.
Поединок пройдет в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.
Бой должен пройти по правилам бокса.
Мэйвезер завершил карьеру в 2015 году и возобновит ее именно ради боя с МакГрегором. До этого он провел 49 боев и все выиграл.
МакГрегор еще ни разу не проводил бои по правилам бокса. За всю карьеру в смешанных единоборствах у него 21 победа при 3 поражениях.
При этом Магрегор – первый боец в истории UFC, который стал чемпионом в двух весовых категориях – полулегком и легком весах.
Фото: твиттер Флойда Мэйвезера
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