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    👊 Официально: Мэйвезер и МакГрегор проведут бой 26 августа в Лас-Вегасе

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Конор МакГрегор

    Американский боксер Флойд Мэйвезер-младший и боец UFC Конор МакГрегор подтвердили, что 26 августа проведут бой.

    Поединок пройдет в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. 

    Бой должен пройти по правилам бокса.

    Мэйвезер завершил карьеру в 2015 году и возобновит ее именно ради боя с МакГрегором. До этого он провел 49 боев и все выиграл.

    МакГрегор еще ни разу не проводил бои по правилам бокса. За всю карьеру в смешанных единоборствах у него 21 победа при 3 поражениях. 

    При этом Магрегор – первый боец в истории UFC, который стал чемпионом в двух весовых категориях – полулегком и легком весах.

    Фото: твиттер Флойда Мэйвезера

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