Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Флойд Мэйвезер-старший: «Мой сын покажет Конору кое-что новое и надерет ему задницу»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Флойд Мэйвезер-старший Конор МакГрегор

    Флойд Мэйвезер-старший, отец и тренер Флойда Мэйвезера-младшего, уверяет, что в бою против чемпиона UFC Конора МакГрегора его сын покажет несколько новых трюков, которых еще никто не видел в его исполнении.

    «У меня есть несколько сюрпризов для Конора МакГрегора. Несколько вещей, которые Флойд сможет с ним сделать. Мы хотим очень хорошо его взгреть.

    Даже если бой и пройдет всю дистанцию, Флойд надерет ему задницу. Именно это и произойдет. Флойд может это сделать любым способом, каким только захочет.

    Можете мне поверить. Вы увидите кое-что новое в этом бою. Вы увидите кое-что, что Флойд еще не показывал до этого. Вы поймете, когда увидите это», – заявил Мэйвезер-старший.

    Бой Мэйвезер – МакГрегор состоится 26 августа в США.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться