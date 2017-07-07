Флойд Мэйвезер-старший: «Мой сын покажет Конору кое-что новое и надерет ему задницу»
Флойд Мэйвезер-старший, отец и тренер Флойда Мэйвезера-младшего, уверяет, что в бою против чемпиона UFC Конора МакГрегора его сын покажет несколько новых трюков, которых еще никто не видел в его исполнении.
«У меня есть несколько сюрпризов для Конора МакГрегора. Несколько вещей, которые Флойд сможет с ним сделать. Мы хотим очень хорошо его взгреть.
Даже если бой и пройдет всю дистанцию, Флойд надерет ему задницу. Именно это и произойдет. Флойд может это сделать любым способом, каким только захочет.
Можете мне поверить. Вы увидите кое-что новое в этом бою. Вы увидите кое-что, что Флойд еще не показывал до этого. Вы поймете, когда увидите это», – заявил Мэйвезер-старший.
Бой Мэйвезер – МакГрегор состоится 26 августа в США.
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