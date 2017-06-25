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    Чейл Соннен: «Федор Емельяненко, я иду за тобой»

    Теги видео Вандерлей Силва Тито Ортис Федор Емельяненко Чел Соннен

    После победы над Вандерлеем Силвой Чейл Соннен бросил вызов Федору Емельяненко.

    «Я заставил Тито Ортиса постучать в знак сдачи менее чем через минуту. Я выкинул отсюда Вандерлея Силву в главном бою вечера. И теперь я иду за тобой, Федор Емельяненко, мне нужна только одна попытка.

    Ты попросил у меня автограф, и я похлопал тебя по твоей голове и сказал, что подумаю об этом. Я принял решение. Я дам тебе свой автограф, но он будет стоять на контракте, и ты, как и Вандерлей с Тито, поймешь – никогда не зли гангстера», – заявил Соннен.

    Стоит отметить, что на самом деле Соннен проиграл Тито Ортису удушающим приемом в январе этого года. На лице стоящего в зале Тито в этот момент отразился целый спектр эмоций от удивления до сильной неприязни в адрес Соннена.

    «У нас разные весовые категории», – ответил на вопрос о бое с Сонненом Емельяненко.

    Большую часть карьеры Соннен провел, выступая в среднем и полутяжелых весах.

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