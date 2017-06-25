Чейл Соннен: «Федор Емельяненко, я иду за тобой»
После победы над Вандерлеем Силвой Чейл Соннен бросил вызов Федору Емельяненко.
«Я заставил Тито Ортиса постучать в знак сдачи менее чем через минуту. Я выкинул отсюда Вандерлея Силву в главном бою вечера. И теперь я иду за тобой, Федор Емельяненко, мне нужна только одна попытка.
Ты попросил у меня автограф, и я похлопал тебя по твоей голове и сказал, что подумаю об этом. Я принял решение. Я дам тебе свой автограф, но он будет стоять на контракте, и ты, как и Вандерлей с Тито, поймешь – никогда не зли гангстера», – заявил Соннен.
Стоит отметить, что на самом деле Соннен проиграл Тито Ортису удушающим приемом в январе этого года. На лице стоящего в зале Тито в этот момент отразился целый спектр эмоций от удивления до сильной неприязни в адрес Соннена.
#BellatorNYC ends with @ChaelSonnen as the winner & here’s what the ‘Bad Guy’ had to say! pic.twitter.com/IkfeaZoA1z— Bellator MMA (@BellatorMMA) 25 июня 2017 г.
«У нас разные весовые категории», – ответил на вопрос о бое с Сонненом Емельяненко.
Большую часть карьеры Соннен провел, выступая в среднем и полутяжелых весах.
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