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Джошуа Ван: «Мне по силам стать величайшим, но люди все равно найдут способ унизить меня»

Джошуа Ван не сомневается, что готов к титульному бою.

«Я видел комментарии фанатов, которые считали, что я не готов. Но мы выиграли бой. Теперь они думают, что мне рано давать титульный бой. Что они скажут, когда мы выиграем пояс? Буду просто гнуть свою линию, как и каждый гребанный день.

Пантожа побеждает всех, но стили многое решают. Брэндон Ройвал победил всех, кроме чемпиона. А я сделал его. Мне по силам стать величайшим, но люди все равно найдут способ унизить меня. Я не обращаю внимания на это дерьмо», – сказал боец UFC Джошуа Ван.

Напомним, Ван победил первого номера наилегчайшего дивизиона Брэндона Ройвала на UFC 317. Ожидается, что его следующим соперником станет чемпион категории Алешандре Пантожа.

419 ударов на двоих за 15 минут – вероятно, главная заруба года в UFC

Махачев – о поединке Вана и Ройвала: «Что за бой! Безумные мухачи!»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Fighting
Джошуа Ван
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