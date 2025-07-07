Джошуа Ван: «Мне по силам стать величайшим, но люди все равно найдут способ унизить меня»

Джошуа Ван не сомневается, что готов к титульному бою.

«Я видел комментарии фанатов, которые считали, что я не готов. Но мы выиграли бой. Теперь они думают, что мне рано давать титульный бой. Что они скажут, когда мы выиграем пояс? Буду просто гнуть свою линию, как и каждый гребанный день.

Пантожа побеждает всех, но стили многое решают. Брэндон Ройвал победил всех, кроме чемпиона. А я сделал его. Мне по силам стать величайшим, но люди все равно найдут способ унизить меня. Я не обращаю внимания на это дерьмо», – сказал боец UFC Джошуа Ван .

Напомним, Ван победил первого номера наилегчайшего дивизиона Брэндона Ройвала на UFC 317. Ожидается, что его следующим соперником станет чемпион категории Алешандре Пантожа.

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