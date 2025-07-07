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Джастин Гейджи: «Топурия слишком самоуверен. Буду рад нокаутировать его в ноябре»

Джастин Гейджи хочет подраться с Илией Топурией в ноябре.

«Прямо сейчас Топурия – большая звезда. Но он слишком самоуверенный Был бы рад нокаутировать его в ноябре на «Мэдисон-сквер-гарден», – сказал боец UFC Джастин Гейджи.

Напомним, в июне Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал чемпионом легкого веса.

Диего Лопес: «Топурия заслужил первое место в рейтинге P4P. Считаю, что у него равные шансы в бою с Махачевым»

Менеджер Топурии – о следующем сопернике: «Дали UFC слово, что останемся в легком весе. Ближе всего к бою Гейджи»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Остина Кина
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