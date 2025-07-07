Петр Ян: «Я заперт и голоден! Не могу дождаться, чтобы вернуться в октагон»

Петр Ян обратился к фанатам в связи со скорым боем.

«Я заперт и голоден! Не могу дождаться, чтобы вернуться в октагон. Есть что-то особенное в работе», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Петр Ян .

Напомним, Ян подерется с Маркусом Макги на турнире UFC в Абу-Даби, который пройдет 26 июля.

Штырков – о переходе Яна в клуб «Архангел Михаил»: «Он позвонил и сказал: «Есть один перспективный парень, может быть, возьмете в команду?» Я ответил: «Кого предлагаешь?» А он: «Да это я сам»

«У меня есть свои планы». Ян заявил, что отказался от предложения ждать титульного боя