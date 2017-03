Головкин победил Джейкобса

В Нью-Йорке прошел бой между чемпионом мира по версиям WBC/WBA (Super)/IBF в среднем весе Геннадием Головкиным (36-0) и чемпионом по версии WBA Дэниэлом Джейкобсом (32-1).

Головкин одержал победу единогласным решением судей после 12 раундов боя: 114-113, 115-112, 115-112.

.@GGGBoxing solidifies his place in Middleweight supremacy at the Mecca. (📸: Scott Levy/MSG Photos) #GGGJacobs pic.twitter.com/RWPOpTZQRx