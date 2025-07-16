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Призер ЧЕ-2012 по борьбе россиянин Абдуллин дисквалифицирован на 4 года за допинг

Призер ЧЕ-2012 по борьбе россиянин Аслан Абдуллин отстранен на 4 года за допинг.

Спортсмен дисквалифицирован на основании информации из базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории за нарушение антидопинговых правил, зафиксированное 11 марта 2015 года. Срок дисквалификации истечет 27 февраля 2029 года.

Абдуллину 36 лет. Он бронзовый призер чемпионата Европы-2012 по греко-римской борьбе и победитель командного Кубка мира-2008.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
греко-римская борьба
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Аслан Абдуллин
московская антидопинговая лаборатория
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