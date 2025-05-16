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Суд в Москве постановил не исполнять решение CAS о дисквалификации бобслеистки Тамбовцевой на территории РФ

Решение CAS о дисквалификации бобслеистки Тамбовцевой будет недействительно в РФ.

По информации «Спорт-Экспресса», 15 мая в Москве Второй кассационный суд общей юрисдикции поддержал сторону спортсменки в иске против Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В январе 2024-го стало известно, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила Анастасию Тамбовцеву на два года за допинг. Ее наказали на основании базы московской антидопинговой лаборатории – согласно этим данным, в пробе от 2012 года был найден запрещенный метилгексанамин.

После того, как решение о дисквалификации подтвердил Спортивный арбитражный суд (CAS), Тамбовцева подавала иск уже в российский и выиграла его – но теперь вердикт оспорило РУСАДА. В итоге в кассационной инстанции приняли сторону Тамбовцевой.

Таким образом, постановление о неисполнении решения CAS на территории РФ осталось в силе.

Тамбовцева выступала на Олимпийских играх 2002 и 2006 годов в санном спорте, где заняла 27-е и 21-е места соответственно, а на Олимпиаде-2010 показала 9-й результат в составе бобслейного экипажа.

Тамбовцева о допинг-бане: «Мы подали апелляцию в российский суд, чтобы хотя бы в своей стране добиться справедливости»

Александр Зубков: первый олимпийский чемпион – только на территории России

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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