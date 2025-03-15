Альберт Демченко: «Хоть какого президента выбери, вопрос допуска будет решать не президент, а спонсоры»
— Сейчас до международных соревнований допущены ски-альпинисты, в отборе на Олимпиаду будут участвовать конькобежцы, фигуристы и шорт-трекисты. Считается, что следующими станут представители бобслея, скелетона и санного спорта, у которых отбор начнется в следующем сезоне. Насколько вы в это верите?
— Это же политическое решение. Если будет решение на уровне Международного олимпийского комитета, то нас в октябре допустят к первым стартам, тогда процесс пройдет. Там, правда, есть нюанс. Нужно принять участие в пяти этапах Кубка мира до нового года, чтобы получить олимпийскую лицензию. Надеюсь, что международная федерация добавит пятый этап до Нового года.
— Есть мнение, что ближайшие выборы президента МОК смогут что-то изменить.
— Причем здесь президент МОК? Это глава общественной организации, которая зависит от количества спонсорских денег. Поэтому хоть какого президента выбери, вопрос будет решать не президент, а спонсоры.
— За эти годы отстранения у вас отношение к олимпийскому движению не изменилось?
— Нет, нормально. Политика есть политика. Никуда ничего не делось. Самые крутые соревнования — это Олимпиада. Олимпийская медаль все равно весит больше всех. Иначе бы другие виды спорта не пытались попасть в олимпийскую программу.
— Сейчас в Италии нет определенности по трассе...
— Почему нет?
— Ее еще не сдали.
— Достроят. Я на связи с итальянцами. Они уже задают вопросы. Все нормально у них, — сказал Демченко.
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