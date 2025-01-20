Сборная России по бобслею и скелетону прилетела на тренировочный сбор в Китай

Сборная России по бобслею и скелетону прибыла в Китай на тренировочный сбор.

Об этом сообщил старший тренер национальной команды по скелетону Денис Алимов.

«Мы прилетели в Пекин, сейчас направляемся к месту проведения сбора, сегодня у нас заселение в Олимпийскую деревню в Яньцине, а завтра уже начнутся первые тренировки на трассе.

По плану сбор должен завершиться 3 февраля, но есть вероятность, что мы вылетим домой на два дня раньше из-за отмены нужного нам авиарейса.

Всего в Китай прилетело 10 скелетонистов: 6 девочек и 4 парня. У каждого спортсмена есть свои конкретные задачи на сборе, есть же скелетонисты, которые вообще никогда не выступали на других трассах, кроме Сочи.

Но к концу сбора мы обязательно проведем контрольную тренировку, чтобы посмотреть, как новички адаптировались к незнакомой для них трассе и на что способны сейчас наши лидеры.

Мы находимся в ожидании допуска на международные старты, нашим спортсменам очень важен опыт тренировочных спусков еще на одной трассе, кроме Сочи. Мы располагаем новыми скелетонами, которые очень важно протестировать.

Продолжаем готовиться к Олимпиаде и надеемся, что у нас появится возможность на нее отобраться», — сказал Алимов.