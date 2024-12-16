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Наталия Гарт: «Делаем все, чтобы идти в ногу с Международной федерацией санного спорта и чтобы наши спортсмены были максимально готовы к возвращению»

Глава Федерации санного спорта России Наталия Гарт высказалась о допуске россяин.

— Как вы оцените шансы в скором времени добиться выступления саночников на международных соревнованиях хотя бы в нейтральном статусе?

— Я очень надеюсь, что это произойдет. Но сейчас, как мне кажется, пока не надо об этом говорить. Потому что у нас скоро должен пройти очередной конгресс Международной федерации санного спорта (FIL), на котором будут приниматься решения по соответствующему вопросу. Трудно сказать, какими они будут, поэтому пока воздерживаюсь от подробных ответов на вопрос о шансах на скорое возвращение наших саночников.

— С руководством FIL как-то сохраняются отношения после отстранения россиян от соревнований?

— Мы поддерживаем отношения. Они, конечно, не такие близкие, как были раньше. Но надеюсь, что их все-таки удастся восстановить в полной мере, и это поможет нашим саночникам вернуться на международные соревнования.

— У вас есть понимание, в каких пропорциях члены конгресса FIL разделяются на тех, кто за вас, против или нейтрален?

— Мне кажется, тут больше важна общая линия. Если руководство Международной федерации санного спорта пойдет на сближение с нами, то шансы на скорое решение всех противоречий будут хорошие. Насколько это возможно в ближайшее время? Не знаю, пока затрудняюсь ответить на этот вопрос так.

В любом случае мы поддерживаем постоянный контакт с руководителями федерации в рамках официальных мероприятий — российская делегация посещает конгресс FIL, есть общение. Поэтому мы в курсе всех последних нововведений в санном спорте. Все дисциплины, которые вводятся в программу международных соревнований, мы сразу вводим и у себя. Например, эстафета-микст.

— То есть с нуля в нем выступать не придется?

— Да. Делаем все, чтобы идти в ногу с FIL и чтобы наши спортсмены были максимально готовы к возвращению на международную арену, как только появится такая возможность. Но пока действуют санкции, действует отстранение от соревнований всех наших спортсменов, тренеров и функционеров. Надеюсь, что однажды это прекратиться, – сказала Гарт. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Известия
FIL (Международной федерации санного спорта)
logoсборная России жен (сани)
logoсборная России (сани)
Наталия Гарт
Санный спорт
Бобслей/сани/скелетон в Telegram
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