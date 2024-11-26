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Саночница Иванова планирует выступить на чемпионате России в феврале. Она не участвовала в соревнованиях с марта 2023 года

Саночница Татьяна Иванова заявила, что пока не планирует уходить из спорта.

«Я в спорте и пока планирую выступать на чемпионате России», — сказала Иванова. 

Спортсменке 33 года, является серебряным призером Сочи-2014 года в эстафете, бронзовым призером Игр в Пекине-2022, также чемпионкой мира в командных соревнованиях и восьмикратной чемпионкой Европы.

Последний раз она принимала участие в соревнованиях в марте 2023 года. 

Чемпионат России пройдет с 19 по 24 февраля в Сочи.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoТатьяна Иванова
ТАСС
Санный спорт
logoсборная России жен (сани)
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