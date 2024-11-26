Саночница Иванова планирует выступить на чемпионате России в феврале. Она не участвовала в соревнованиях с марта 2023 года
Саночница Татьяна Иванова заявила, что пока не планирует уходить из спорта.
«Я в спорте и пока планирую выступать на чемпионате России», — сказала Иванова.
Спортсменке 33 года, является серебряным призером Сочи-2014 года в эстафете, бронзовым призером Игр в Пекине-2022, также чемпионкой мира в командных соревнованиях и восьмикратной чемпионкой Европы.
Последний раз она принимала участие в соревнованиях в марте 2023 года.
Чемпионат России пройдет с 19 по 24 февраля в Сочи.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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