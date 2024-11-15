Владислав Семенов: «Мы все еще остаемся сильнейшими скелетонистами мира, и нам очень хочется доказать это на деле»

Семенов считает, что российские скелетонисты остаются сильнейшими в мире.

Владислав Семенов – двукратный победитель Кубка России-2024.

«Мы все еще остаемся сильнейшими скелетонистами мира, несмотря ни на что, и нам очень хочется доказать это на деле. И пускай мы сейчас выступаем только на одной трассе.

В прошлом году мы проводили контрольную тренировку в Китае, и наши результаты были в целом не хуже, чем показывали там на этапе Кубка мира наши основные конкуренты. Хотя, конечно, такое сравнение может быть очень приблизительным.

Готов ли я выступать в нейтральном статусе? Не думал пока об этом, когда поступят подобные предложения, то можно будет делать какие-то выводы. Я спортсмен, мое дело тренироваться, выступать и быть готовым представлять свою страну в наилучшей форме», – сказал Семенов.