Александр Третьяков: «Я представляю ЦСКА, поэтому в нейтральном статусе точно выступать не буду»

Скелетонист Третьяков заявил, что не будет выступать в нейтральном статусе.

«Пока нет никаких предпосылок для нашего допуска, все зависит от политической ситуации, нам остается ждать только побед на всех фронтах.

Что касается меня, то я представляю ЦСКА, поэтому в нейтральном статусе точно выступать не буду», – сказал олимпийский чемпион Александр Третьяков .