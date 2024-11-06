Александр Третьяков: «Я представляю ЦСКА, поэтому в нейтральном статусе точно выступать не буду»
Скелетонист Третьяков заявил, что не будет выступать в нейтральном статусе.
«Пока нет никаких предпосылок для нашего допуска, все зависит от политической ситуации, нам остается ждать только побед на всех фронтах.
Что касается меня, то я представляю ЦСКА, поэтому в нейтральном статусе точно выступать не буду», – сказал олимпийский чемпион Александр Третьяков.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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