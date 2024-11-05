Минспорт России прорабатывает создание аналога «Пушкинской карты» для спорта

Министерство спорта РФ прорабатывает возможность создания аналога «Пушкинской карты» для посещения спортивных мероприятий.

Об этом рассказал министр спорта Михаил Дегтярев во время просветительского марафона «Знание. Первые».

«Сейчас мы еще думаем о том, чтобы создать что-то вроде «Пушкинской карты» для посещения спортивных объектов – не только для занятий спортом, но и чтобы поболеть. Обещать не буду, но уверен, что, когда мы посчитаем [затраты], президент нам одобрит.

Как будем называть? Может, в честь какого-нибудь атлета, первого отечественного олимпийского чемпиона», – сказал Дегтярев.

Всероссийская программа «Пушкинская карта» запущена 1 сентября 2021 года. Карта позволяет оплачивать походы в театры, музеи, кино и на концерты молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты составляет 5 тысяч рублей на год.