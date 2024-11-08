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Денис Алимов: «Мы продолжаем работать над техникой и в условиях отстранения и общаться с зарубежными производителями скелетонов»

Федерация бобслея России продолжает работать с зарубежными производителями.

Об этом сообщил старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов.

Российские спортсмены отстранены от международных соревнований с 2022 года. 

«Мы продолжаем работать над техникой и в условиях отстранения и общаться с зарубежными производителями скелетонов.

Ульяна Усынина выиграла во вторник Кубок России на технике, которая поступила к нам только в конце октября. Она выступала на скелетоне, сделанном немецким специалистом Дирком Матшенцем, с которым у нас очень хорошие отношения и который нас информирует о всех новинках.

Мы не отстаем в техническом плане, нам нужно только вернуться на соревнования, чтобы доказать свою силу.

Мы поддерживаем отношения и с работавшим ранее со сборной России Вилли Шнайдером, на чьих скелетонах продолжают выступать некоторые наши спортсмены.

Когда на нас международная федерация наложила санкции, то никто из зарубежных производителей не отказался от продолжения сотрудничества с нами. Никто не закрылся, мы так же работаем вместе.

Кроме Матшенца и Шнайдера, другие европейские производители также с нами общаются, мы интересны им», – сказал Алимов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Скелетон
ФБСР (Федерация бобслея России)
Денис Алимов
ТАСС
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