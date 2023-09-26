В Италии протестуют против строительства новой санно-бобслейной трассы к Олимпиаде-2026

В Италии протестуют против строительства санно-бобслейной трассы к ОИ-2026.

Объект планируется построить в Кортина-д’Ампеццо на месте старой трассы имени Эудженио Монти, закрытой в 2008 году.

Ожидается, что стоимость проекта составит 80 млн евро, что почти вдвое превышает первоначальную смету. Однако подрядчик пока не найден – с момента начала тендера в июне не поступило ни одного предложения.

Против строительства трассы выступают как экологические организации, так и местные жители. Протестующие собрались на площади Анджело Дибона в Кортина д’Ампеццо и прошли маршем к месту, где планируется возвести трассу.

Критики заявляют о негативном воздействии строительства на окружающую среду, а также ставят под сомнение историческую ценность объекта.

Зимние Олимпийские игры в Италии пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.