Воевода об альтернативе Олимпиаде: «Это необходимо. Важно создать международное событие с прозрачными критериями и традиционными ценностями»
Алексей Воевода считает, что России нужно создать альтернативу Олимпийским играм.
В сентябре чемпион мира по бобслею выступил на King of the Table в Дубае, где уступил американскому армрестлеру Джону Брзенку. Воевода вышел на поединок в кепке с российским гербом и налокотнике с триколором.
– Я так понял, что вы выступаете против участия российских спортсменов в нейтральном статусе.
– Считаю, что надо было с самых первых политизированных решений МОК, WADA и CAS отказаться от дальнейшего участия и пойти своим путем.
– В российском спорте сейчас как раз полярные мнения: одни во главе с президентом лыжной федерации Еленой Вяльбе категорически против, другие считают, что нужно пользоваться любой возможностью вернуться на международную арену.
– Поддерживаю Елену на все 100%, она понимает в патриотизме. Вспомните ее знаменитый финиш, небывалый подъем национальной гордости и патриотизма!
– То есть России нужно создавать альтернативу Олимпиаде?
– Да, абсолютно точно! Не только России это нужно. Важно создать новое международное мультиспортивное событие, с прозрачными критериями и традиционными ценностями! Я об этом говорил уже лет шесть назад.
– Думаете, это возможно?
– Не просто возможно, но и необходимо, – сказал Воевода.
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