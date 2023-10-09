Воевода об альтернативе Олимпиаде: «Это необходимо. Важно создать международное событие с прозрачными критериями и традиционными ценностями»

Теги МОК ФЛГР Алексей Воевода Елена Вяльбе сборная России (бобслей) бобслей Политика армрестлинг Бобслей/сани/скелетон

Алексей Воевода считает, что России нужно создать альтернативу Олимпийским играм.

В сентябре чемпион мира по бобслею выступил на King of the Table в Дубае, где уступил американскому армрестлеру Джону Брзенку. Воевода вышел на поединок в кепке с российским гербом и налокотнике с триколором.

– Я так понял, что вы выступаете против участия российских спортсменов в нейтральном статусе.

– Считаю, что надо было с самых первых политизированных решений МОК, WADA и CAS отказаться от дальнейшего участия и пойти своим путем.

– В российском спорте сейчас как раз полярные мнения: одни во главе с президентом лыжной федерации Еленой Вяльбе категорически против, другие считают, что нужно пользоваться любой возможностью вернуться на международную арену. 

– Поддерживаю Елену на все 100%, она понимает в патриотизме. Вспомните ее знаменитый финиш, небывалый подъем национальной гордости и патриотизма!

– То есть России нужно создавать альтернативу Олимпиаде?

– Да, абсолютно точно! Не только России это нужно. Важно создать новое международное мультиспортивное событие, с прозрачными критериями и традиционными ценностями! Я об этом говорил уже лет шесть назад.

– Думаете, это возможно?

– Не просто возможно, но и необходимо, – сказал Воевода.

Воевода пошумел в армрестлинге: вышел с гербом России, боролся против легенды из США, выругался на зрителя

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3 комментария

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Cap_Adj
традиционные ценности - колототься ЭПО?
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Olga.t
Ещё один ’пургоносец", у которого сложные проблемы решаются просто...
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Pertinax Gandi
Правильно! Этих самых, которых пропаганда всРоссии запрещена, в бобслей не допускать!
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