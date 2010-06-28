Александр Зубков: «Не возвращал золото Сочи-2014, потому что я невиновен»

Бывший российский бобслеист Александр Зубков заявил, что не возвращал золотую медаль Олимпийских игр-2014 в двойках.

В 2017 году Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал Зубкова и Алексея Воеводу и аннулировал их результаты в Сочи-2014. Спортсмены были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил.

Награды в соревнованиях двоек перешли швейцарцам Бету Хефти и Алексу Бауманну. Церемония награждения состоялась сегодня в Швельбрунне.

«Я ничего не возвращал, потому что я невиновен», – сказал Зубков.

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