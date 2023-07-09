«Я не кичусь и не хвастаюсь, а лишь хочу, чтобы вы смотрели, что можно жить по-другому». Скелетонистка Никитина о покупке дома

Бронзовый призер Сочи-2014 Елена Никитина эмоционально рассказала о покупке дома.

«Купить дом до того, как ты его увидел вживую, а потом приехать и ахринеть (орфография сохранена – Sports.ru). Done (сделано – Sports.ru) ✅.

Я ответственно без капли лести или преувеличения заявляю, что я живу свою лучшую жизнь, я делаю то, что хочу, я не слушаю никого и ничего, кроме своего сердца, и именно поэтому я оказываюсь в лучших местах нашей планеты, и наш новый дом подтверждение этому.

Я не кичусь и не хвастаюсь, а лишь хочу, чтобы вы смотрели, что можно жить по-другому, каждый человек должен жить в прекрасном доме и быть в окружении прекрасных людей – да, я правда очень рада за себя, за нас с Сергеем, я благодарю всевышнего за то, что он балует меня, за возможность мечтать и знать, что все сбывается.

Будьте смелее, друзья, судьба любит бесстрашных смельчаков-мечтателей, а чудеса случаются только с теми, кто в них верит», – написала российская скелетонистка в инстаграме.

Скриншот: видео Никитиной в инстаграме.