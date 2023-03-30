FIL: «Решение исполнительного комитета федерации об отстранении российских саночников от международных соревнований в силе»

Международная федерация санного спорта оставляет в силе решение об отстранении россиян.

Ранее Международный олимпийский комитет ( ) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Решение исполнительного комитета Международной федерации санного спорта (FIL) об отстранении российских саночников от международных соревнований в силе. На данный момент нет причин менять нашу позицию», – сообщили в FIL.