FIL: «Решение исполнительного комитета федерации об отстранении российских саночников от международных соревнований в силе»

Теги МОК Санный спорт сборная России (сани) сборная России жен (сани) FIL Бобслей/сани/скелетон

Международная федерация санного спорта оставляет в силе решение об отстранении россиян.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«Решение исполнительного комитета Международной федерации санного спорта (FIL) об отстранении российских саночников от международных соревнований в силе. На данный момент нет причин менять нашу позицию», – сообщили в FIL.

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1 комментарий

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Пользователь Имени
МОК конечно авторитетная организация, что не рекомендует так все сразу исполнять
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