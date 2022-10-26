Международная федерация санного спорта рассчитывает, что Россия продолжит платить членские взносы

Международная федерация санного спорта (FIL) рассчитывает, что Федерация санного спорта России (ФССР) выплатит членский взнос за ближайший международный сезон, несмотря на отстранение российских спортсменов.

«Мы предполагаем, что Российская Федерация как полноправный член FIL будет платить членский взнос, как и во все предыдущие годы.

Счета на оплату полного членского взноса за сезон-2022/23 будут направлены национальным федерациям-членам в ближайшее время.

Членский взнос составляет 100 евро с каждой страны», – заявили в организации.

Исполнительный директор ФССР Станислав Тюрин сообщил, что взнос будет сделан после получения счета от международной федерации.

«Мы оплатим взнос, как только получим от FIL счет», – цитирует Тюрина ТАСС.