Российские саночники пока не получили призовые за сезон-2021/22, так как международная федерация не может перевести деньги в Россию

Международная федерация санного спорта (FIL) пока не может перечислить российским саночникам призовые, которые они заработали по итогам прошлого сезона.

Об этом сообщил исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин.

«Международная федерация не может перечислить нам деньги из-за запрета на перевод в Россию. Они нам говорят, что с удовольствием бы давно сделали это, но не имеют технической возможности.

FIL подтвердила нам, что готова выплатить все в полном объеме и в любой момент, как только будут сняты запреты на перевод», – сказал Тюрин.

В сезоне-2021/22 российские саночники 11 раз занимали призовые места на этапах Кубка мира. В настоящее время россияне отстранены от международных стартов под эгидой FIL из-за ситуации на Украине.