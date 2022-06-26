Денис Алимов: «Включение турнира смешанных команд по скелетону увеличит шансы наших спортсменов на олимпийские медали»

Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов прокомментировал включение новой дисциплины в программу Олимпиады-2026 в Милане.

На Играх-2026 впервые будут смешанные соревнования по скелетону.

«Включение турнира смешанных команд по скелетону увеличит шансы наших спортсменов на олимпийские медали. Но для этого нас должны допустить до участия в Играх-2026, мы также должны иметь возможность выступать наравне со всеми на международных стартах не только в олимпийском, но и во всех предшествующих ему сезонах.

Напомню, что на последнем чемпионате мира, который проходил в 2021 году в Альтенберге, команда России в смешанном турнире по скелетону завоевала бронзовые медали.

С 2015 года этот вопрос обсуждался на международных конференциях, мы, в свою очередь, проводили соревнования по этой дисциплине в рамках чемпионата России.

Тот турнир транслировался через соцсети, его заметила международная федерация и заинтересовалась нашей инициативой. И пятничное решение о включении смешанного скелетона в программу Игр-2026 является для нас большим успехом», – рассказал Алимов.