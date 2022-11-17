«Мечтаю, чтобы Байден, Путин и Си Цзиньпин поговорили о спорте. Возможно, найдутся решения для самых сложных проблем». Член исполкома МОК Ферриани о политике

Член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Иво Ферриани рассчитывает на переговоры лидеров России, США и Китая по теме спорта.

Ферриани также возглавляет Международную федерацию бобслея и скелетона (IBSF), а также спортивное объединение «СпортАккорд», под эгидой которого проходит Всемирный саммит бизнеса и спорта.

«Мы не сражаемся – мы соревнуемся. Я мечтаю, чтобы Байден, Путин и Си (Цзиньпин) собрались вместе, чтобы поговорить о спорте. Возможно, найдутся какие-то решения для самых сложных проблем», – сказал Ферриани.

«Спорт может помочь людям сесть и поговорить. С помощью спорта мы должны пытаться помочь миру, и нам нужна уверенность в том, что политика не вторгается в спорт», – добавил он.

Томас Бах: «Необходимо, чтобы в Олимпиадах участвовали все страны, в том числе конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, символа мира из Игр не получится»