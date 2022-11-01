Мишустин – главам правительств стран ШОС: «Вместе мы должны бороться с любыми попытками разрушить высокие принципы олимпизма»

Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к коллегам по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Во время приветственного слова на заседании Совета глав правительств стран ШОС Мишустин заявил, что российские спортсмены столкнулись с сильнейшим прессингом со стороны коллективного Запада.

«Государства – члены ШОС едины в том, что спортивные соревнования должны оставаться эффективным и доступным инструментом укрепления доверия и взаимопонимания между народами.

Вместе мы должны бороться с любыми попытками разрушить высокие принципы олимпизма», – сказал Мишустин.

Премьер РФ подчеркнул, что именно на это нацелена инициатива о создании под эгидой ШОС Ассоциации спортивных организаций, выдвинутая президентом России Владимиром Путиным на саммите в Самарканде.

«Она объединит представителей таких структур государств, входящих в ШОС, БРИКС, ЕАЭС и СНГ, при этом будет открытой для других участников.

Спортсмены наших стран смогут демонстрировать свои достижения в честной борьбе на крупных соревнованиях. Причем упор будет делаться не только на профессиональный, но в первую очередь – на массовый спорт», – заявил Мишустин.

В организацию ШОС входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Еще четыре страны – Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия – имеют статус государства-наблюдателя.

Также несколько стран являются партнерами по диалогу – это Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.