Бронзовый призер Олимпиады-2022 Кристин де Брюин дисквалифицирована на три года за допинг

Канадская бобслеистка Кристин де Брюин дисквалифицирована на три года за допинг.

Об этом сообщил Канадский центр по вопросам этики в спорте. В пробе де Брюин, сданной во внесоревновательный период в августе, был найден запрещенный лигандрол.

Как сообщает CBC Sports, бобслеистка не стала подавать апелляцию из-за нехватки финансов, формально признав дисквалификацию. При этом она заявила, что не совершала никаких нарушений умышленно.

«На данный момент я не уверена в своих будущих планах. Сейчас я проведу некоторое время с семьей и друзьями и буду думать об этих трудных новостях», – сказала де Брюин.

Спортсменке 33 года. В феврале на Олимпиаде-2022 в Пекине она завоевала бронзу в монобобе.

Олимпиада-2022. Монобоб. Американка Хамфрис одержала победу, Сергеева – 10-я