FIL о призовых российских саночников за сезон-2021/22: «Деньги хранятся в федерации. Они могут быть забраны уполномоченным лицом или самими спортсменами»

Призовые деньги, которые российские саночники заработали на этапах Кубка мира в сезоне-2021/22, в настоящее время находятся на хранении в Международной федерации санного спорта (FIL).

Как сообщили в пресс-службе FIL, деньги будут вручены спортсменам, как только позволит ситуация.

«Призовой фонд прошлого сезона был должным образом рассчитан спортивным директором для всех стран и подготовлен к выплате соответствующим спортсменам и национальным федерациям.

Однако с февраля призовые деньги не могли быть переведены в Россию из-за текущей ситуации.

Они также могут быть забраны из FIL уполномоченным лицом РФ или самими спортсменами. Однако поскольку с прошлой зимы в офисе FIL не было представителей России, деньги до сих пор не могли быть переданы уполномоченным лицам.

Призовые деньги для российских спортсменов хранятся в FIL и могут быть получены в любое время. Они наверняка получат деньги, как только это будет возможно», – заявили в пресс-службе.

В сезоне-2021/22 российские спортсмены 11 раз занимали призовые места на этапах Кубка мира.

Татьяна Иванова: «Я до сих пор не получила призовые за прошлый сезон. Мы все продолжаем надеяться, что когда-нибудь они до нас дойдут»