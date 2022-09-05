Татьяна Иванова: «Я до сих пор не получила призовые за прошлый сезон. Мы все продолжаем надеяться, что когда-нибудь они до нас дойдут»

Теги Санный спорт ФССР Татьяна Иванова сборная России жен (сани) FIL Кубок мира по санному спорту Станислав Тюрин Бобслей/сани/скелетон

Российская саночница Татьяна Иванова заявила о невыплате призовых от Международной федерации санного спорта (FIL) за выступления на Кубке мира в прошлом сезоне.

На данный момент сборная России отстранена от международных стартов.

«Я до сих пор не получила призовые за прошлый сезон. Как я понимаю, проблема заключается в переправке денег через границу, мы раньше всегда получали их наличными.

Но мы все продолжаем надеяться, что призовые до нас когда-нибудь дойдут», – сказала Иванова.

Исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин подтвердил, что призовые от FIL за прошлый сезон пока не получил ни один российский саночник.

Иванова – серебряный призер Сочи-2014 в эстафете и бронзовый призер Пекина-2022 в одиночках.

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