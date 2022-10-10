Саночник Антонов пока не получил бронь от мобилизации. Вопрос решается с Министерством спорта

Серебряный призер Сочи-2014 по санному спорту Владислав Антонов пока не получил бронь от мобилизации, сообщил начальник сборной команды Артем Петраков.

Антонов получил повестку неделю назад и 3 октября побывал в военкомате. Спортсмену предоставили временную отсрочку в ожидании поступления документов о получении брони.

«Ситуация с Владиславом Антоновым пока не решилась. Сегодня он повторно был в военкомате, предоставленные им справка от ЦСКА и письмо из Федерации санного спорта России о нахождении в составе национальной команды никакого действия не возымели.

Военком ждет, чтобы к нему спустилась информация по Антонову из вышестоящей инстанции. Потому что Антонова нет в списке поступивших в военкомат спортсменов, имеющих право на бронь от призыва.

Мы находимся на связи с Министерством спорта, чтобы решить вопрос по брони. Потому что информация об этом в установленном порядке должна поступать от организации. Владиславу не предоставили отсрочку от военкомата на какой-то срок и не вручили новую повестку. А сказали: «Жди или звонка от нас или повестки». Ждем дальнейших решений», – сказал Петраков.

Призер Сочи-2014 по санному спорту Владислав Антонов получил повестку о мобилизации. Ему предоставили временную отсрочку