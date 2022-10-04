Скелетонист Марченков: «Сегодня пришел в военкомат с вещами, предоставил необходимые документы и справки. Теперь должен буду снова прийти 10 октября»

Российский скелетонист Владислав Марченков сообщил, что получил отсрочку от мобилизации.

«Я сегодня пришел в военкомат с вещами, как мне и было назначено раньше. Предоставил все необходимые документы и справки, в том числе о своей спортивной специальности и о том, что у меня жена находится в положении. Они будут рассматривать эти документы, теперь я должен буду снова прийти 10 октября», – сказал спортсмен.

Марченкову 25 лет, он участвовал в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Скелетонист Марченков получил повестку: «4 октября поеду на призывной пункт. Настроение хорошее, больше переживают жена, мама и сестра»