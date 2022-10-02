Скелетонист Марченков получил повестку: «4 октября поеду на призывной пункт. Настроение хорошее, больше переживают жена, мама и сестра»

Российский скелетонист Владислав Марченков сообщил, что получил повестку о мобилизации.

«Я живу в Москве и несколько дней назад получил повестку о мобилизации. Я сходил в военкомат, но из-за того, что у меня не было военного билета, мне дали отсрочку до 4 октября.

Дело в том, что я в этом году женился и собирался переехать жить в Краснодарский край. И часть документов, в том числе и военный билет, находились уже по новому месту жительства. Вчера я уже получил военный билет и 4 октября поеду на призывной пункт.

Я выступаю за ЦСКА и являюсь рядовым запаса. Настроение у меня хорошее, за меня сейчас больше переживают моя жена, мама и сестра», – сказал спортсмен.

Марченкову 25 лет, он участвовал в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.