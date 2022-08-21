Главный тренер сборных России по бобслею и скелетону Данил Чабан покинул свой пост

Данил Чабан ушел с поста главного тренера сборных России по бобслею и скелетону.

«У Данила Васильевича Чабана истек контракт, после чего он прекратил работу на посту главного тренера сборных России по бобслею и скелетону. Павел Витальевич Щегловский перестал быть старшим тренером национальной команды по бобслею.

Кандидатуры главного тренера сборных по бобслею и скелетону, а также старшего тренера по бобслею в настоящее время находятся на утверждении в Министерстве спорта России», – сообщили в Федерации бобслея России (ФБР).

Чабан возглавлял сборные России по бобслею и скелетону с августа 2017 года.