Никитина, Третьяков и Трегубов пропустят первый сбор сборной России по скелетону в Кисловодске

Российские скелетонисты Елена Никитина, Александр Третьяков и Никита Трегубов пропустят первый сбор национальной команды в Кисловодске, сообщил старший тренер сборной Денис Алимов.

Сбор в Кисловодске пройдет с 23 мая по 8 июня.

«Первый сбор будет восстановительным, он направлен на подготовку организмов спортсменов к последующей серьезной тренировочной работе.

Мы разрешили не приезжать в Кисловодск нашим опытным спортсменам Никитиной, Третьякову, Трегубову.

Юлии Канакиной, Алине Тарарыченковой предстоит сдача экзаменов. Но тот же Евгений Рукосуев с завтрашнего дня уже начнет подготовку вместе с остальными молодыми спортсменами», – сказал Алимовю

Третьяков и Трегубов планируют приехать на июньский сбор в Сочи, Никитина должна присоединиться к команде в июле.