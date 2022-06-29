Депутат Свищев: «Что касается слов Демченко о рейдерском захвате федерации бобслея, думаю, сыграли эмоции. Всех коррумпировать, запугать невозможно»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал высказывания трехкратного олимпийского призера Альберта Демченко о выборном конгрессе Федерации бобслея России.

Накануне главой организации был избран Анатолий Пегов. Перед началом конференции Демченко, также претендовавший на пост, назвал выборы «попыткой рейдерского захвата».

«Очень надеемся на то, что у него получится, Пегов – не новичок в бобслее. Интриги вокруг нового президента уже давно. Если региональные федерации выбрали Пегова, значит, это лучший кандидат на сегодняшний день. Это правильное решение.

Пегову и его команде досталось непростое время. Нужно нормализовать отношения с международной федерацией, нестабильное положение всего российского спорта на международной арене. И внутри федерации есть проблемы, которые нужно решить.

Финансовая ситуация тоже нуждается в решении, в том числе с привлечением внебюджетных источников финансирования. Насколько эффективно он и его команда будут управлять, покажет время. Нужно пожелать ему удачи.

Что касается слов Демченко о рейдерском захвате федерации, думаю, здесь сыграли эмоции. Может быть и есть у него какая-то информация, но я не думаю, что все так сложно. Решение, которое было принято, принято без нажима.

Выбирают региональные делегаты. Всех коррумпировать, запугать невозможно. Не надо демонизировать ситуацию. У Демченко, наверное, осталась какая-то личная обида, и в этом причина таких жёстких высказываний», – сказал Свищев.

«Налицо попытка рейдерского захвата федерации». Альберт Демченко отказался участвовать в конференции Федерации бобслея России