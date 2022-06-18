Международная федерация санного спорта приняла поправки о чрезвычайных ситуациях. Это расширит ее полномочия в принятии решений

Международная федерация санного спорта (FIL) приняла поправку в устав организации, которые касаются чрезвычайных ситуаций.

Предполагается, что это позволит FIL расширить свои полномочия для принятия решений по различным непредвиденным обстоятельствам, к которым относятся пандемии, боевые действия и различные катастрофы.

«Принятая поправка к уставу – это широко согласованное предложение, которое должно расширить возможности FIL действовать соответствующим образом в напряженных ситуациях, чтобы мы могли продолжать свою деятельность в оптимальном состоянии», – заявил исполнительный директор FIL Кристоф Швайгер.