Федерация бобслея России готова оспорить отстранение спортсменов в CAS

Глава Федерация бобслея России Елена Аникина сообщила, что организация готова оспорить отстранение российских спортсменов в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«По уставу мы можем обратиться во внутренний суд федерации, что сразу и сделали. Очень долго все это длится, переписка с ними. Минспорт нам помог и предоставил очень сильных юристов. Думаю, что в июне этот арбитраж состоится.

По уставу нас никак не могли исключить, не было для этого оснований. Боимся, что внутренний арбитраж примет решение на политической основе. Затем можем подавать в CAS.

Но на конгрессе IBSF в июле будет снова поднят вопрос о нашем исключении. Это произойдет, если не выиграем суд. Шансов на победу не так много, но будем бороться до конца.

Мы пойдем в , — сказала Аникина.