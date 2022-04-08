Васильев о решении арбитража FIL по российским саночникам: «Верю, что это станет прецедентом и пойдет вал оправдательных решений в пользу наших спортсменов»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил решение Арбитражного суда Международной федерации санного спорта (FIL), который признал необоснованным решение отстранить российских спортсменов.

«Для меня, на самом деле, это отличная новость. Она говорит о том, что здравый смыл еще окончательно не пропал. Это очень важно.

Если честно, думал, наши западные коллеги уже настолько растоптали спортивное международное право, что даже арбитражный суд пойдет по их стопам.

Но, к великому счастью, все-таки здравый смысл еще существует. Очень верю, что данное решение станет прецедентом, и надеюсь, что теперь пойдет вал оправдательных решений в пользу наших спортсменов. Это очень здорово!» – сказал Васильев.

Арбитраж Международной федерации санного спорта признал необоснованным решение отстранить сборную России